Reisi lühiuudised

Hollandis avati viiruse tõttu suletud bordellid

Hollandis taasavati kolmapäeval koroonapandeemia tõttu suletud bordellid, kuid nii kliendid kui ka töötajad peavad järgima nakkuse vältimiseks uusi rangeid reegleid. Hollandi võimud andsid kõigi lõbumajade sulgemise käsu märtsi keskel. Esialgu oli kavas uksed septembrini kinni hoida, kuid Covid-19 nakkusjuhtude vähenedes otsustati avamisaeg varasemaks tuua. Amsterdami seksitöötaja ja Prostitutsiooni Infokeskuse (PIC) aktivist Foxxy ütles, et temal on kõik ajad broneeritud. «Pidasin väikese peo, kui kuulsin 24. juunil valitsuse teadet, et seksitöö võib taas alata. Kõik tunnevad tohutut kergendust, et saavad taas tööle hakata, sest paljud seksitöötajad ei saanud valitsuselt mingit toetust,» rääkis Foxxy. Nagu juba varem tööloa saanud juuksurid ja massöörid, peavad ka prostituudid kontrollima, et nende kundedel ei oleks Covid-19 sümptomeid. Käsi tuleb pesta ja desinfitseerida ning linu peab vahetama iga kliendi järel, lisas Foxxy. Maski kandma ei pea, Foxxy sõnul väldib enamik lõbutüdrukuid suudlemist. AFP/BNS