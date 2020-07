Tunded Pärdi keskuses: mõte hajub, aga ei kao

Taipan, et pole vaja tormata, sest tähtis pole lugeda kõiki valguskirju nüüd ja kohe, vaid lasta öeldu enda sisse, jõuda tuumani. Kohaneda ruumiga, astuda Arvo Pärdi maailma, olla tema külaline, sest need postidele graveeritud mõtted on tema katse ja püüdlus panna sõnadesse see kõige tähtsam.