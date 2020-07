«Ukuaru valss» jõudis heliplaadile

Pärdi «Ukuaru valss» on omapärase saatusega teos, millel on otsekui mitu elu. Selle­nimeline klaveriminiatuur jõudis helilooja ametlikku loomenimekirja alles 2010. aastal, kuigi paradoksaalselt oli see Eesti kuulajaskonnale olnud juba mitukümmend aastat väga tuntud ja armastatud pala.