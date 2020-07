Eesti lühiuudised

NATO kinnitas Balti riikide kaitseplaanid

NATO kiitis pärast kompromissi leidmist Türgiga lõpuks heaks Balti riikide ja Poola uuendatud kaitseplaanid. Türgi oli ainus riik, kes keeldus uuendatud plaane heaks kiitmast, kuni tema huvisid ei ole arvestatud. Vaidlusi on põhjustanud eelkõige Türgi soov tunnistada Põhja-Süürias tegutsevad kurdi rühmitused terroristlikuks, lääs hindab neid aga võitluse eest ISISega. «Võib öelda, et poliitiline arutelu on tänaseks jõudnud õnneliku lõpuni,» ütles kaitseminister Jüri Luik ERRile. «Türgi osales protsessis asjalikult nagu alati ning kaitses seegi kord põhimõttekindlalt oma huvisid kõikides küsimustes. Toimunu ei olnud suunatud Baltimaade või Leedu vastu, seda rõhutati mitu korda, seepärast ei maksa seda kõike dramatiseerida, tulemus on soodne ja me tervitame seda,» märkis Leedu välisminister Linas Linkevičius BNSile. NATO kinnitas esimesed kaitseplaanid Balti riikidele 2010. aastal, kuid Eesti, Läti ja Leedu soovivad nende pidevat uuendamist. PM