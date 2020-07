Pätsi monumendi autor: hoidusime teadlikult aiapäkapiku moodi asjast

Õppejõududest on teinud kriitikat Mart Kalm, samas [Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri professor] Krista Kodres oli väga tasakaalustatud ja positiivne. Üldiselt on tegu sellise pooleteise minuti kriitikaga. Mina arhitektina ja [Vergo] Vernik skulptorina leiame, et pärast mõni minut asjaga tutvumist ei pruugi hinnang olla kõige objektiivsem.

Väga tähtis on see, kuidas lahendus linnaruumis toimib: koos haljastuse, ülejäänud hoonestuse ja liiklusega ning muus kontekstis. See selgub vaatajale alles siis, kui kuju sinna paigutatakse. Me oleme mudelid teinud, käinud kohapeal mõõtmas ja ehitanud makette.