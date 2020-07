1,5 miljardit dollarit on üüratu summa. See tähendab, et kõik maailmaorganisatsiooni üle 200 liikmesriigi saavad keskmiselt üle seitsme miljoni dollari. Suurriikide jalgpalliliitude eelarves polegi see nii tajutav summa, kuid väikeriikidele see-eest rohkem kui tuntav. Mida pakett endast kujutab?