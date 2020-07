Spordi lühiuudised

Sardiinia meedia: Ragnar Klavan jätkab augusti lõpuni Cagliaris

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Ragnar Klavani leping Cagliariga lõppes üleeile, kuid Sardiinia meedia teatel on seda pikendatud vähemalt augusti lõpuni. Cagliari kohtus eile õhtul Itaalia liigas võõrsil Bolognaga, Klavan ei sõitnud meeskonnaga vigastuse tõttu kaasa. Klavani klubis jätkamisele vihjab ka usaldusväärne leht transfermarkt.com, kus on tema lepingu lõpptähtajaks märgitud 31. august 2020. Väidetavalt on Cagliari hooaja lõpuni sõlminud lepingupikenduse veel mitme mängumehega, kelle kontraht lõppes juuni viimase päevaga – näiteks Milano Interist laenul oleva Radja Nainggolani ja sloveen Valter Birsaga. Klavani lepingusse on kirjutatud klausel, mis võimaldab poolte kokkuleppel seda pikendada järgmise aasta suveni.