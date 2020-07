Marica Lillemets: magusad miljardid

Esimest korda viimaste aastakümnete jooksul võtab riik hiiglasliku laenu ja tekitab lahenduste kõrvale ka hulgaliselt uusi probleeme. Ekspertide kõige keerukam ülesanne tundub olevat see, kuidas neid miljardeid nii kasutada, et investeeringud looksid tulevikus uut väärtust, selmet tõsta suuresti maksukoormust.

Juba praegu on hoolega raha külvatud: töötukassa reservist makstud palgatoetust eesmärgiga töötust ennetada, KredExi kaudu antud laenu neile ettevõtetele, kes oleksid seda turult saama pidanud, ja moel, mille üle võib sisuliselt vaielda. Kas ja kuivõrd on need meetmed hoidnud pinnal elujõus ettevõtteid või hoopis toetanud nõrku, selgub siis, kui tavaelus tagasi oleme.