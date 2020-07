Süüdistused liigses lepplikkuses Venemaa presidendi Vladimir Putiniga on Donald Trumpi saatnud kogu tema ametiaja. Pildil meeleavaldajad, kes nimetavad Trumpi Putini hüpiknukuks, tunamullu Valge Maja ees. FOTO: Michael Reynolds/EPA/SCANPIX

Asjaolu, et Ameerika Ühendriigid pole kuidagi vastanud sellele, et Venemaa maksab Afganistanis mässulistele USA sõjaväelaste ründamise eest, ning et Washington pole ka jaganud seda teavet oma koalitsioonipartneritega, kelle kodanikud võivad olla olnud samuti rünnakute sihtmärk, jätkab Donald Trumpi aegse Valge Maja tavapärast sünget käitumismustrit, kus julgustatakse Moskvat ja jahmatatakse oma liitlasi, partnereid ja sõpru.