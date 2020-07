«Salmonid. 25 aastat hiljem»: film, mida polnud vaja

«Salmonite» tegevus leiab aset niisuguses aegruumis, kus Eestil oli Rüütli ja Ilvese vahel veel üks president, võimsa äriperekonna matroon Ella Salmon (Ita Ever). Kirss on öelnud, et tegigi selle filmi Ita Everile sünnipäevakingituseks. Sündmustik keerleb Eesti presidendi ametiraha ümber, mille Venemaa on justkui teatud tingimustel valmis Eestile tagastama.

«Salmoneid» iseloomustab sama, mis Kirsi teisi viimase aja filme «Õigus õnnele» ja «Pilvede all. Neljas õde» (mõlemad 2018, see oli režissöörile viljakas aasta): need on parimal juhul pikaks venitatud ning suurele ekraanile toodud telesarja episoodid. Ka käesolev on film vaid niivõrd, kuivõrd see on üles võetud millegipärast laias, «filmilikus» kaadrisuhetes, mis televiisoris jätab ekraani üla- ja alaserva mustad triibud.