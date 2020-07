Praeguses võistluskalendris on kaheksa GPd, mis on meistri väljaselgitamiseks reeglite järgi minimaalne arv. Kas ja kui palju võistlusi veel toimub, on praegu maruraske öelda, kuna koroonaviiruse tõttu pole tänavu miski kindel. Seega pole võimatu, et juuli alguses stardi saav hooaeg lõpeb juba 6. septembril Itaalias Monzas.