Lauri Mälksoo: «Putini pakike»

Ühtegi kehtivat 1993. a konstitutsiooni normi formaalselt ei tühistatud. Muudatused ei puuduta kehtiva konstitutsiooni esimest ja teist peatükki (vastavalt konstitutsioonilise süsteemi alused ja inimese ning kodaniku õigused ja vabadused). Muudatused on tehtud hoopis kolmandasse peatükki, mis puudutab Venemaa föderaalset struktuuri. See on siiski silmamoondus, sest muudatused puudutavad Vene konstitutsiooni põhialuseid. Võimalik, et need paigutati kolmandasse peatükki taktikalistel kaalutlustel, vähendamaks poliitiliste protestide ­võimalusi. Normitehniliselt on tegu veidra lahendusega, sest mitu suunda näitavat ideed on nüüd koha ­leidnud konstitutsiooni tekstimassiivi ­keskel. Näiteks artikli 67’ lg 2 räägib preambulile vääriliselt Venemaa tuhandeaastasest ajaloost, esivanemate ideaalidest ja usust jumalasse, samuti riigi ajalooliselt väljakujunenud ühtsusest.