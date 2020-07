Andrus Karnau: Astravetsi konflikti tamm

Keeruline on mõista, mida mõtles Kadriorg, kui kuulutas välja kolme ­Balti riigipea kohtumise, teades, et Nausėda on otsustanud sinna mitte tulla põhjusel, et Eesti ja Läti ei toeta Leedut Astravetsi tuumajaama boikottimisel. Täitevvõimuta riigipeade kohtumiste ainus mõte ­ongi näidata kolme riigi koostöötahet. Kõik, kellele Eesti, Läti ja Leedu korda lähevad, said aga eelmisel nädalal näha, kuidas baltlased pole koostöövõimelised.