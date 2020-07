Kui põhjuseks pole armastus, on selleks järelikult raha?

Saladusi peitva kalli kinnisvara omanik on Alzheimerit põdev ja alkoholi armastav doktor William Harper. Loo muudab kummalisemaks olukord, et Hannah’ kodu oli olnud sealsamas, ümber nurga. Fawley meeskond seisab silmitsi arvukate küsimustega: Kes on keldrist leitud noor naine? Kes on tema lapse isa? Kas Harper on mõrvar ja vangistaja? Kas juhtumid on omavahel seotud? Kas Hannah tapeti paganliku rituaali käigus või on mängus hoopis abikaasa käsi? Kes valetab ja miks? Lisaküsimusi tekitab ka Harperile kuuluv haruldane ja hinnaline netsuke’de kogu.