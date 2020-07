Bali saar on 20. sajandi Euroopa kultuuris tähtsate hulgas kasvõi sellepärast, et just Bali teatrist sai inspiratsiooni prantsuse poeet ja teatriuuendaja Antonin Artaud, kelle alateadvust läbistas pärast Pariisis 1931. aasta koloniaalnäitusel nähtud bali tantsu «signaal läbi tule» ning selle mõjul vormusid oluliselt tema ideed teatrist, mida teatakse kui «julmuse teatrit» ja mida peetakse nüüdisaegse teatri ajaloos üheks mõjukamaks. Kas keskmine tänapäeva Bali saare ihaleja ka midagi Artaud’st teada tahab, on muidugi iseküsimus.