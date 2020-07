Välismaa lühiuudised

Iraan maksab kahjutasu

Rootsi välisminister Ann Linde ütles eile, et Iraan on nõus maksma kahjutasu ­jaanuaris Teherani lähedal alla tulistatud Ukraina reisi­lennuki välismaalastest ohvrite peredele. Boeing 737 pihta tulistati kaks raketti ning see kukkus alla peagi pärast starti Teherani lennu­väljalt 8. jaanuaril. Hukkusid kõik pardal ­olnud 176 inimest. Iraan tunnistas mõni päev hiljem, et Kiievisse suundunud lennuki tulistasid alla nende väed. Linde lisas, et kokkulepe saavutati pärast Iraani ja ohvrite päritoluriikidega peetud läbirääkimisi. Ehkki pole veel selge, milliseid summasid maksma hakatakse, pole kahtlust, et Iraan maksab kahjutasud ära, ütles Linde. Ohvrite hulgas oli palju iraani päritolu kanadalasi, kuid ohvreid oli ka Rootsist, Ühendkuningriigist, Afganistanist ja Ukrainast. AFP/BNS