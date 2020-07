Nordica juht Erki Urva: kui riigilt abi ei saa, siis pakime pillid kokku

Iga päevaga, mis kriis kestab, läheb olukord hullemaks ja ühel hetkel võib piir ette tulla. See summa ei kata kogu kahju, mis me oleme saanud. Aga see aitaks meil ellu jääda. Ja see oleks riigi poolt ühe kuldmune muneva kanakese elushoidmine.

Mina olen ka seda meelt, et riik ei peaks olema omanik lennukeid omavas ettevõttes, nagu seda on Transpordi Varahaldus, ja riik ei peaks olema omanik lennuettevõttes, mis pakub ainult allhanget teistele. Regional Jet oli just jõudmas sellisesse mõnusasse suurusesse, mis hakkab huvi pakkuma strateegilistele investoritele. Ja see ärimudel on väga hea, sest ei võeta kommertsriske, on ainult opereerimisrisk. Kogu lennupiletite ja reisijatega seotud risk on lennu tellijal.