Kadri Tammepuu: hüljatud terviseamet

Mida arvata asutusest, mille juht räägib pikka aega, et on alluvaga väga rahul, aga ühel päeval teatab, et usaldus on kadunud ja inimesel tuleb lahkuda? Kui töötaja pole nõus omal soovil minema, võib asi inetuks kiskuda. Kas tahaksite sinna tööle kandideerida?