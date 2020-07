«See oli raske otsus, aga selleni me jõudsime linnapea Mihhail Kõlvartiga läbirääkimiste teel. Arutasime uut struktuuri, võimalikke muudatusi, selle rakendamisega seotud riske ja väljakutseid. Kohtusime õige mitu korda ja lõpuks jõudsime kokkuleppele, et linnale on kõige parem, kui neid uusi plaane tulevad ellu viima uued inimesed,» rääkis Sepp.

Ta lisas, et alanud protsesse on linn tegelikult juba ammu vajanud ning tal on on hea meel, et linnapea ja linnavalitsus on selle tõsiselt päevakorda võtnud.