TAAVI AAS: Kindlasti on Rail Baltic (RB) põhjendatud. Esiteks, Euroopa Liit liigub rohelisema majanduse poole. Eesmärk on vähendada liiklusest tulenevat CO2 väljapaiset 60 protsendi võrra. RB valmides väheneb maanteeliiklus, eriti raskeveoki-liiklus. Lisaks on raudtee vajalikkust näidanud hiljutine kriis. Tänavu pidi riik maksma meid Saksamaaga ühendava laevaliikluse käigushoidmise eest 3,6 miljonit eurot. Selline hind tuli ainult ühe kuu eest! Kui seda oleks olnud vaja teha terve aasta, siis oleks hind tõusnud pea 40 miljonini. Püsivate ühenduste olemasolu on kriisi valguses muutunud veelgi olulisemaks.

PRIIT HUMAL: Kavandatud RB ehitus ja ülalpidamine on loodusvaenulik ning ressursside raiskamine. Meil on olemas maantee, mere- ja lennuühendus ja tegelikult ka raudtee Kesk-Euroopasse. Kui suuname Riia-Tallinna reisijaid rongide peale, vähenevad ka lennuühendused. RB rajamine tähendab paratamatult järeleandmisi mingis muus praegu olemasolevas ühenduses. RB poolt loodav hüve pole piisavalt suur, et õigustada ressursside ümberjagamist. Me kasutame selle projekti jaoks Eestile Euroopa Liidu eraldatud ümbrikku, milles on umbes 200 miljonit eurot. Selle raha eest saaks arendada juba olemasolevaid Narvast Koidulasse ja Valka suunduvad raudteid ja Via Baltica maanteed.