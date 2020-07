Koosolekul viibinud riigikogu liikmele Enn Eesmaale (Keskerakond) tuli Miku otsus ootamatult. «Mina olin sunnitud nõukogu istungilt varem lahkuma, siis sellist otsust veel polnudki. Mulle tuli see ootamatult,» nendib Eesmaa. Samas ruumis viibinud Helle-Moonika Helme (EKRE) sõnul ei olnud Miku tagasiastumine siiski koosolekust tingitud. «Ta põhjendas seda vanusega, ja sellega, et on Estonia teatris aastaid töötanud. Ta lisas ka, et oli lahkumist juba varem kaalunud. Koosoleku tulem see kindlasti polnud,» selgitab Helme.