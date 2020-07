Ütlen seda, et juhivahetus ei ole maailmalõpp ja nad võivad minu peale endiselt loota. Ütlen ka seda, et kõik erakonna liikmed, mitte ainult valitsuse ja riigikogu fraktsiooni liikmed, me kõik, kes me oleme selle erakonna liikmed ja toetajad, ajame asja, mis on suurem kui meie – see on Eesti kestmine. Kutsun neid kõiki üles andma [sellesse eesmärki] oma panust, ükskõik kui suurelt ollakse suutelised panustama, sest kõike kokku liites on see panus väga suur. Ka mina jätkan oma panuse andmist oma jõu ja võimete kohaselt.