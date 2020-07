Eesti lühiuudised

Riigikogu katkestab opositsiooni palvel puhkuse

Riigikogu koguneb esmaspäeval opositsioonisaadikute ettepanekul erakorralisele istungile, et arutada tööjõukriisi leevendamise võimalusi. «Valitsuse meetmed pole olukorda põllumajandussektoris täna leevendanud ning esimesed ettevõtted on tööjõupuuduse tõttu jõudnud väga terava kriisi äärele. Seetõttu teeme ettepaneku arutada parlamendis erakorraliselt Reformierakonna algatatud tööjõukriisi leevendamise eelnõu, mis põhiseaduskomisjonis on esimese lugemise juba läbinud,» ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas (pildil). «Mais, juunis ja juulis oli ettevõtjatel aega kohaneda. Kui 53 000 Eestis oleva töötu seast pole leitud endale piisavalt tööjõudu, siis pole mu arvates piisavalt püütud,» vastas rahandusminister Martin Helme (EKRE) eile valitsuse pressikonverentsil. PM

Aseri kogukond palub avariid mitte siduda rahvusega

Eesti aserbaidžaani kultuurikeskuse esimees saatis õiguskantsler Ülle Madisele, siseminister Mart Helmele ja meediale pöördumise, milles palub Laagna teel kahe inimese surma ja mitme inimese vigasaamisega lõppenud liiklusõnnetust, mille põhjustas Isa Khalilov (20), mitte kajastada süüdlase rahvust rõhutades. «Aserbaidžaani kogukonna liikmed on valdavas enamuses Eesti vabariigi kodanikud ning me peame lugu põhiseadusest kui meid kõiki ühendavast ühiskondlikust ülemast kokkuleppest, mida peavad austama ja kaitsma kõik vabariigi kodanikud,» rõhutas keskuse juht Nijazi Gadzijev. PM

President sai kangelase märgi

President Kersti Kaljulaid kohtus eile LGBT Eesti ühingu tegevjuhi Kristel Rannaääre ja jurist Aili Kalaga. Talle anti üle ka ühingu vikerkaarekangelase märk. «Seda vastu võttes mõtlesin, et tänapäeval ei ole ühtegi põhjust teistsugust peljata. Ometi võitlevad paljud Eesti inimesed iga päev justkui ürgse võõravaenu ja sallimatusega,» teatas riigipea sotsiaalmeedias. Ent asjad muutuvad. «Mida turvalisemalt end tunneme, seda loomulikumalt võtame, et oleme erinevad ja igaüks meist on eriline. Püüdlus õnneliku elu poole on ju kõigil ühine.» PM