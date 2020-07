Ciesla sõnul lõi Eesti MM-etapile soodsa pinnase koroonaviirusest tingitud segane olukord. «Mõnes teises situatsioonis poleks Eestis toimuv MM-etapp võimalik olnud. Autotootjate jaoks on oluline end reklaamida võimalikult suurel turul. Eesti jaoks on see seni olnud pudelikaelaks. Praeguse olukorra tõttu on meie prioriteedid teised,» ütles ta ja lisas, et nüüd on esmatähtis MM-sari korralikult ära pidada.