Majanduse lühiuudised

Dmitri Jegorov lahkub asekantsleri ametist

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov lahkub esimesel võimalusel töölt ja suundub Viini, tööle Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juurde. Juba aprillis alustama pidanud Jegorov naerab kommentaari andes telefoni. «Olen juba mitu lahkumispidu pidanud, aga viiruspuhang ja IMFi paberimajandus hoiavad mind siinsel töökohal kinni,» sõnas ta. Jegorov hakkab juhtima järgneva kahe aasta jooksul IMFi missiooni Balkanil. Jegorov on töötanud alates 2001. aastast eri ametikohtadel maksu- ja tolliametis, muuhulgas peadirektori asetäitjana põhiprotsesside alal, mis hõlmas teeninduse, maksude, tulude, tollikorralduse, kontrolli ja uurimise valdkondi, enne seda KPMG Estonia ärirahanduse konsultandina. Jegorov osales ka kahel Rahvusvahelise Valuutafondi missioonil Tadžikistani maksuadministratsiooni juures. PM

Finnairi lennuk aprillis Tallinna lennuväljal. FOTO: Sander Ilvest

Tallinna lennujaamast saab lennata 20 sihtkohta

Kui koroonakriisi haripunktis sai Tallinnast lennata vaid Minskisse ja Frankfurti, siis lähipäevil küündib sihtkohtade arv üle 20. «Tänasega on avatud 18 liini, lähipäevil lisandub kindlalt veel viis liini,» rõõmustas Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. Tema sõnul peaksid juuli keskel taastuma ka LOTi lennud Varssavisse ja airBalticu lennud Malagasse. Lisaks on sel kuul lennuplaan olemas Ukraina kolme linna: Kiievisse, Lvivi ja Harkivisse. Pärgmäe sõnul on lennud taastunud veidi kiiremini, kui nad esialgu prognoosisid. Augustis võiks sihtkohtade arv olla juba 30 ringis. PM

Tesla on kõige väärtuslikum autotootja Elektriautode tootja turuväärtus möödus Toyota omast ning Tesla tõusis maailma väärtuslikemaks autotootjaks. Tesla valmistab vaid pool miljonit autot aastas, võrrelduna Toyota üheksa miljoniga. Samas pole Tesla ka seni ühelgi aastal kasumit teeninud, ehkki mõni kvartalikasum on olnud. PM

Õlle müük põhjapiiril kasvas kaks korda

Alkoholitootjate sõnul tõid tavapärasest soojem jaanipäev ja kahanenud Läti piirikaubandus pühade ajal korraliku jaemüügi kasvu. Põhjapiiril kasvas müük lausa kaks korda. «Siin on kindlasti põhjuseks peaaegu kahenädalane väga hea suveilm. Aga ka asjaolu, et suuremad üritused asendusid väiksemate seltskondadega pere või sõprade ringis,» ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. A. Le Coqi turundusjuhi Katrin Verniku sõnul sõltub jaaninädala müük paljuski sellest, kuidas pühad nädalapäevadele satuvad. «Kui võtta pisut pikem periood ja võrrelda umbes kümne päeva müüki varasema aasta sama perioodiga, on näha suurt, ligi 20-protsendist müügitõusu,» ütles Vernik. BNS

OG Elektra omanik Oleg Gross. FOTO: Vladislav Musakko/Virumaa Teataja

Grossi äriimpeerium teenis jälle võimsa kasumi

Grossi Toidukaupade omanikfirma OG Elektra AS suurendas eelmisel aastal märkimisväärselt nii käivet kui ka kasumit. Käive suurenes peaaegu 12 protsenti ja küündis 157,2 miljoni euroni, mis on viimaste aastate parim tulemus. Puhaskasumit teeniti ligi kaheksa miljonit eurot. Sajaprotsendiliselt Oleg Grossile kuuluvas firmas töötas eelmise aasta seisuga keskmiselt 1013 töötajat, kelle palgakulu oli 13,4 miljonit eurot. See teeb keskmiseks sissetulekuks veidi üle 1100 euro kuus. Eelmise aasta eest võttis Gross 200 000 eurot dividendi, ettevõttel on tänu eelmistele edukatele aastatele jaotamata kasumit üle 75 miljoni euro. PM