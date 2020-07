Soovid kodus süüa nagu restoranis? Külva salatit ka juulis

Tellijale

«Kui ilm on soodne, võib juulis salatiseemet külvates veel septembriski värsket saaki saada,» kinnitab Tallinna botaanikaaia meelte aia aednik Tiina Marjapuu omast kogemusest. Ta lisab, et enamikku salatisorte võib tegelikult mulda panna kevadest hilissuveni, nagu meie levinumat maitsetaime aedtilligi. Värske salat ehk lehtköögiviljad on siis peenralt või rõdupotist kogu suve võtta.

Suvine värske köök saab aga veel rikkalikum, mitmekesisem, tervislikum ja välimuselt värvilisem, kui külvaja maitsepalett ei takerdu ainult laialt levinud aedsalatitesse või ühte turvalisse salatisorti, tähendab aednik. «Ärge klammerduge traditsiooni, maitske sinna kõrvale ka muud,» kutsub ta rohkem uudseid sorte katsetama ja neist endale meelepärasemad välja sõeluma. Seda enam, et aianduspoodides ei saa valiku üle kurta ning rohenäppudel ja maitseküttidel pole ka eksootilisemate lehtköögiviljade kättesaamine keeruline.

Kui ühe maitse ei meeldi või olud aias taimele millegipärast ei sobi, võib proovida mõnd muud sorti. Pealegi pole suur osa salateid kasvutingimuste suhtes kuigi kapriissed, ehkki alati tasub enne seemnete soetamist sordi iseloomu ja nõudmistega tutvuda ning kirjandusest juurde lugeda. Näiteks lehtpeet ja lehtkapsas on pikema kasvuajaga, nii et suve lõppu nende külvamist jätta ei maksa. Enamasti on lehtköögiviljad ka dekoratiivsed ning nendega võib vabalt täita tühjaks jäänud koha lilleaias.