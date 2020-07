Onu Bella on paradiisis. Kus on tema pärand?

«Kas Bella sai rikkaks?» küsib raadio saatejuht muusikaprodutsent Aarne Valmiselt, kes on tulnud teada andma, et Onu Bella 1992. aastal vaid kassetil ilmunud hittalbum «Ma võtsin viina» on ilmunud vinüülplaadil. 2019. aasta lõpp.