Unistus igavesest elust

Olin sügavalt pettunud, kui sain korraga teada, et olen siia ilma sündinud ühe aasta võrra liiga vara. Kui mu sünniaasta oleks 1970, mitte 1969, nagu see on, oleks mul reaalne võimalus elada mitte peaaegu 80-aastaseks – see on Eesti meeste keskmine eluiga –, vaid saaksin tõenäoliselt aastaid oluliselt juurde.