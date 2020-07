Suur edetabel: need on Eesti investorite lemmikaktsiad

«Tehinguaktiivsus on käimasoleva aasta esimesel poolel olnud LHV jaoks rekordiline,» kiitis LHV investeerimisteenuste juht Martin Mets. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on investorite arv LHVs kasvanud pea 150%. «Sellele on kindlasti kaasa aidanud ka teenustasude kaotamine Balti turul. See võimaldab investoritel juba päris väikeste summadega oma esimesi tehinguid teha ja ka ilma lisatasuta tehinguid ajas hajutada,» lisas Mets.