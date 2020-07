Tuleb tunnistada, et see on ju tore tunne, kui su väärtpaberiportfell kolm kuud järjest – vaid mõne suurema languspäevaga vahepeal – muudkui suuremaks paisub. Teisalt ei maksa rõõmustamisega kiirustada. Tasub ikka erinevaid võrdlusaluseid ette võtta, et korralikult selgeks teha, kas see saavutus ka tegelikult midagi väärt on.