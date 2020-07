Covid-19 ravimi tootja lõikab pandeemiast suurt kasu

Kohe kui Ameerika Ühendriigid teatasid, et ostsid ära sisuliselt kogu Covid-19 kõige lootustandvama ravimi lähiaja toodangu, tõttas Euroopa Liit ennastki remdesiviiriga kindlustama. Koroonaviiruse pandeemiaga enim kimpus riikidel on aga vähe lootust arstimit hankida ning küsitav on, kas neil selleks rahagi jaguks.