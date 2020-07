Patarei hoov avatakse peagi rahvale

Patarei uue omaniku, ­U.S. Investi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa tõmbas isiklikult kopaga esimese tüki vanglamüüri maha ning palus hiljem kõigil kohalviibijail müürist mõni kivi lahti lüüa ja välja viia, et niimoodi endise vangla halba energiat vähendada.

«Patarei on läbi aegade olnud vabaduse piiramise sümbol ja meie soov on teha nii, et ta hakkaks täitma oma algset funktsiooni ja mitte ei vangistaks, vaid kaitseks inimesi ja oleks hoopis selline koht, kuhu tahetakse tulla, mitte ei taheta siit ära joosta,» ütles Sõõrumaa.