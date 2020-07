Helme palkas rahapesu asjas appi FBI ja Interpoli eksjuhid

Helme sõnul on oluline, et kui rahapesu-uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahve, siis osaleks Eesti trahvide jagamisel.

Eestit nõustava meeskonna juht Louis Freeh on töötanud FBI peadirektorina, samuti on meeskonnas Interpoli pikaaegne juht Ronald K. Noble.

«Pakun Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist praeguseks juba tuntud ja kahtlustatavates rahapesu asjades, mis on seotud Põhjamaade pankadega, kes on tegutsenud Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu; need puudutavad miljardite USA dollarite väärtuses raha liikumist, mis on vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega,» märkis Freeh. Ta ütles, et lisaks esindab ta Eesti valitsust suhetes USA pangandusjärelevalve asutuste, justiits- ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) jpt asutustega suhtlemisel. PM