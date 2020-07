Skulskaja anonüümsusetus tõi tagasilöögi

Näiteks kirjutas Skulskaja, et Aivar Mäe oli teda kaelusest haaranud ja tirinud stendi juurde, kus olid kirjas jõulupreemia saajate nimed. «Ta irvitas ja lausus: «Vaata, sinu preemia on kõige väiksem! Tead, miks? Üldsegi mitte sellepärast, et sa halvasti töötaksid, oh ei, vastupidi, sa töötad suurepäraselt, paremini kui paljud teised, aga sa ei meeldi mulle naisena! Ma alandan sind senikaua, kuni sa ise ära lähed, ja kui otsustad kannatada, siis kaotan üldse su töökoha ära!»» kirjutas Skulskaja.