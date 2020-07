Eesti lühiuudised

EKRE aseesimeeste kohale käib tihe konkurents

Täna toimuval Eesti Konservatiivse Rahva­erakonna kongressil on kolmele aseesimehe kohale oma kandidatuuri üles seadnud seitse inimest. Esimeheks kandideerib ainsana Martin Helme. Lisaks senisele esimehele Mart Helmele (pildil) kandideerivad aseesimeesteks europarlamendi saadik Jaak Madison, riigikogu esimees Henn Põlluaas ning parlamendifraktsiooni liikmed Kert Kingo, Alar Laneman, Siim Pohlak ja Urmas Reitelmann. 11-liikmelisse juhatusse on kandidatuuri üles seadnud 38 inimest. PM

Eesti kritiseeris ÜROs koos 27 riigiga olukorda Hiinas

​ÜRO inimõiguste nõukogu 44. istungjärgu raames Genfis tegi Eesti koos 27 riigiga ühisavalduse, milles väljendati muret Hiina viimaste sammude üle Hongkongis. Avalduses seisab, et Hongkongi julgeolekuseadus õõnestab seni kehtinud põhimõtet «üks riik, kaks süsteemi» ning sellel on selge negatiivne mõju Hongkongi elanike inimõiguste kaitsele.

Ühtlasi väljendas Eesti koos teiste riikidega muret uiguuride õiguste pärast ja kutsus Hiinat üles andma ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ligipääsu Xinjiangile. Samuti kutsuti ülemvolinikku üles esitama regulaarseid ülevaateid Xinjiangi ja Hongkongi inimõiguste olukorrast, et kaitsta rahvusvahelisest õigusest tulenevaid õigusi ja vabadusi. PM

Karud valmistavad mesinikele aina enam peavalu

«Karud valmistavad mesinikele järjest rohkem peavalu. Kui eelmise aasta 1. juuli seisuga oli meil teada 120 mesila kahjustamise juhtumit, milles hävines 228 mesilasperet, siis sel aastal on karud tarude kallal käinud juba 144 korral ning hävitanud 309 mesilasperet,» tõdes keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik. «Kui omanikud tõrjemeetmeid ei kasutaks, oleksid need arvud veelgi suuremad. Kõige mõjusam ennetusmeetod on elektrikarjuse paigaldamine mesila ümber,» lisas ta. BNS