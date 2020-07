Kui 2017. aastal räägiti, et riigikogu kõrvale võiks tulla Konstantin Pätsi monument, siis leidis see mõte nii arvustajaid kui ka pooldajaid. Eriti kriitiliselt suhtus asjasse president Kersti Kaljulaid, kes lausa toonitas, et ta ei lähe mälestusmärgi avamisele.