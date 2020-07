Uuringufirma Dalia Research hiljutise demokraatia tajumise indeksi kohaselt peab 86 protsenti poolakatest demokraatiat oluliseks, kuid vaid 38 protsendi arvates on nende kodumaa demokraatlik. Just see on opositsioonikandidaadi Rafał Trzaskowski (48) suurim trump Poola presidendi Andr­zej Duda vastu riigipea valimiste teises voorus.