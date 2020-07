Ülle Harju: Lenin, lõbunaine ja anastussammas

Kõige parem, kui sobimatul sambal enne püstitamist natist kinni saab. Võrus puhkes omal ajal pahameeletorm, kui kohalik autoriteet kirjutas ajalehes Uma Leht, et Eesti Ema kuju moodne kavand meenutab talle hoopis paljast lõbunaist. Kogukond nõudis uut kavandit. Rõuge mäekaldale saigi kõrguma kaht last õlgadel kandev traditsiooniline Eesti Ema.

Nüüd assotsieerub Konstantin Pätsi ausamba kavand paljudele kas multika-Vanamehe pea või Lenini hiidpeaga Burjaatia pealinnas. On need sobivad tundeseosed? Ehk isegi on vastuolulise suurkuju puhul, kes oli esmalt Eesti vabariigi looja ja viimaks äraandja. Kuju ei tundu liiga püha. Paneb mõtisklema Eesti ajaloo üle. Ei lase suurmehel ja tema tegudel unustuse hõlma vajuda.