Tartu lühiuudised

Raatuse tervisekeskust ehitatakse Raatuse 21 ja Põik 3 kinnistule. Kuuekorruselise tervisekeskuse suurus on ligikaudu 7500 ruutmeetrit. Ehituse lepinguline maksumus on 7,5 miljonit eurot, millest 3 000 077 eurot kaas­rahastab Euroopa Liidu tõukefond.

Juunis kirjutas Tartu Postimees, et Raekoja platsil tegutsenud lokaali Suudlevad Tudengid uksed on kinni ja nii söögi­koha ees kui ka sees valitseb tühjus. Reedel käis neis ruumides sagimine, kusjuures tegutses seal mees, kellele on see koht vägagi tuttav. Märt Meesak peab Narvas pubi Irish Embassy, mis on tegutsenud juba kaks aastat, ja ta avas reede õhtul samanimelise lokaali ka Tartu Raekoja platsil.