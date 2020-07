Autovabaduse puiestee avanes rõõmsalt ja rahvarohkelt

Kriitika tegijatesse oskas Tartu linnarhitekt Tõnis Arjus suhtuda aga rahulikult ja mõistmisega.

«See on ju suur muutus ja suured muutused tekitavad alati vastuseisu. Kui aga mõelda, milleks meile linn või mis on linna ülesanne, siis saame ju aru, et linn ei ole ehitatud sel eesmärgil, et jõuda ühest kohast autoga kiiresti teise kohta.»

FOTO: Margus Ansu

Arjus on veendunud, et kui linna pisut ootamatust tuua, loob see inimestele uusi mälestusi, kogemusi ja elamusi.

Kui autodest vabal puiesteel reede õhtul midagi hämmastas, siis suur kandiline veepeegel, kus lapsed said poolest säärest saadik sees lodistada, nii et uus kuumalaine on taas teretulnud; samuti selle puiestee mastaap, kuna autos istudes näib see tänav igalt sõidurealt üsna tavaline, jalutades aga avar ruum, kuhu on loodud lõputa hulk tegevust, raha kulutamise võimalusi ja logelemispaiku. Autovabaduse puiestee jääb lahti 2. augustini. Pühapäevast neljapäevani on see avatud kuni kella 22ni, reedel ja laupäeval pool tundi üle kesköö.