Koroonakriis ja isolatsioon kasvatasid murekoormat ja pingeid veelgi. Üleüldine stressitase ühiskonnas on tõusnud, aina enam on inimesi, kes tunnevad end üksikuna.

Norra vaimse tervise abiliini Mental Helse koormus kasvas selle aasta viie esimese kuuga 46 protsenti võrreldes mullu sama ajaga. Abitelefoni vahetuse ülem Aslaug Timland Dale märkis Norra rahvusringhäälingule NRK, et kõige rohkem tekitab muret enesetapumõtteid puudutavate vestluste arvu kasv – aasta esimese viie kuuga on see kasvanud 105 protsenti. Sama mustrit täheldab Norra kiriku abiliin.