«Sada sekundit südaööni» on ühtlaselt ekspressiivne, agressiivne ja kahtlematult südikas, kuid sellest ei piisa, et etendus ka läbinisti lööv oleks. Kahe erinäolise allika kasutamine on teadlik ja õigustatud, isegi tark valik, kuid mõne möödarääkivuse tõttu pole suudetud neid lõpuni kokku liita. Nõnda on kogu lavastuse väärtus ebalev ja väga vahelduv.