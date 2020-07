Kultuuri lühiuudised

Ilmus esimene singel duo Maarja Nuut & Ruum uuelt plaadilt

Ilmunud on duo Maarja Nuut & Ruum singel «World Inverted», sama nimega täispikk plaat antakse välja sel sügisel. Maarja Nuut ja Ruum (alias Hendrik Kaljujärv) alustasid ühiselt muusika loomist neli aastat tagasi. 2018. aastal ilmus Briti plaadifirma 130701 alt nende esikalbum «Muunduja», mis pälvis rahvusvaheliselt palju tunnustust. Uus plaat on salvestatud lõviosas möödunud sügisel ning ilmub vinüülil ja digitaalselt 11. septembril Eesti plaadifirma Õunaviks alt. Album on master’datud Berliini helistuudios Dubplates & Mastering, ümbrise kujunduse autor on Eiko Ojala. Singliloo «World Inverted» kohta ütlevad autorid ise nii: «See on apokalüptiline poeesia maailmast, kus ilusad hinged otsivad sügavaimat võimalikku ühendust – armastust». Laulu sõnade autor on Ameerika luuletaja Elizabeth Bishop. Loost ilmus ka video, mille autor on Zbanski Kino. Singel ilmub digitaalselt kõikides voogedastuskanalites. Maarja Nuudi Bandcampi lehelt maarjanuut.bandcamp.com saab juba osta ka uut täispikka albumit.