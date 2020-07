Majanduse lühiuudised

Laevandusseaduse turundus­tegevuses valitseb segadus

Laevandusseaduste pakett on vastu võetud ja jõustus 1. juulil, kuid maailma laevade Eesti lipu alla meelitamise turundustegevustega pole veel alustatud. Kes ja mida on tegemata jätnud või peaks tulevikus tegema, ei ole selge. Turuniššide ümberjagamisel pandeemiajärgses globaalses majanduses võib Eesti merendus leida hea võimaluse laevanduskonkurentsis oma koht hõivata, usuvad eksperdid. Kuid valitsuse otsus ühendada veeteede amet lennunduse, maanteede ja raudteega samasse ühtsesse transpordiametisse on Eesti kui lipuriigi konkurentsivõime tõstmise tegevused tahaplaanile jätnud. Riigikogu merenduse toetusrühma liikme Annely Akkermanni hinnangul peaks Eesti kui mereriigi kuvandi loomisega tegelema EAS, kuid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul peaks see olema 1. jaanuariks loodava uue merenduse asekantsleri ülesanne. PM

Soome ekspeaministrite firmad tegutsevad Putini huvides

Soome endiste peaministrite Esko Aho ja Paavo Lipponeni firmad teenivad Venemaa huve esindades sadu tuhandeid eurosid kasumit, kirjutas Iltalehti, mille toimetaja Tommi Parkonen nimetas ekspeaministreid Putini kasulikeks idiootideks. Aho on Ukraina-vastase tegevuse toetamise eest USA ja EU sanktsioonide nimekirjas oleva Sberbanki nõukogu liige ning teenis 2019. aastal väliskonsultatsioonide eest oma ettevõtte Verbatum kaudu 123 000 eurot kasumit. Lipponen aga osutab firma Cosmopolis kaudu lobiteenuseid Venemaa energeetikagigandi Gazprom tütarettevõttele Nord Stream ning sai mullu 169 000 eurot kasumit. PM

Politsei ostab 300 000 euro eest spordivarustust Politsei- ja piirivalveamet kuulutas välja riigihanke spordiinventari ostuks. 300 000 euro eest hangitakse jõusaaliinventari, kardioseadmeid ja sporditooteid. Muuhulgas soetatakse kükipuure, varbseinu, triitsepsiköisi, velo- ja sõudeergomeetreid, cross­trainer cross­trainer ’eid, poksikindaid, hüppenööre ning palle. BNS

Õiguskantsler kontrollib teenustasude maksustamist

Maksumaksjate liidu ettepanekul palus õiguskantsler Ülle Madise rahandusministril selgitada, kas ühelt eraisikult teisele makstavate ühekordsete teenustasude maksustamist reguleerivad seadused on kooskõlas põhiseadusega. Liidule valmistab muret, et sotsiaalmaksuseadus ja sotsiaalkindlustusmakseid puudutavad seadused on õiguslikult ebaselged ning arusaamatud. Õiguskantsler palus kaaluda seaduse täpsustamist, et oleks üheselt selge, millisel juhul peab ühelt füüsiliselt isikult teisele võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt sotsiaalkindlustusmakseid tasuma. Samuti palus Madise analüüsida ja täiendada töötamise registreerimist puudutavaid nõudeid. BNS

Tallinna Sadama nõukogu esimehena jätkab Aare Tark Alates 2015. aastast ASi Tallinna Sadam nõukogu juhtinud vandeadvokaat Aare Tark kinnitati ka järgmiseks perioodiks ametisse reedel toimunud ASi nõukogu koosolekul. Nõukogu nimetas ametisse ka uue auditikomitee koosseisus Riho Unt, Urmas Kaarlep, Raigo Uukkivi ja Maarika Liivamägi. BNS

Eckerö tütarfirma Birka Cruises suletakse