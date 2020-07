Raimond Kaljulaid: kuidas toetada maaomavalitsusi?

Tõsi, kogumik ei kirjuta kellelegi ette, mida tuleks teha. Otsuseid tuleb ikka langetada kohapeal. Kogumiku peamine väärtus on minu arvates see, et ta annab meile mitmemõõtmelise pildi ruumi arengust ja valikutest.

Olen väga tänulik selle eest, millise detailsuse ja vahedusega toob aruanne välja, mida isikliku sõiduauto keskne areng on viimastel aastakümnetel meie linnadele tähendanud. Näiteks Tallinnas on parkimiskohtade ja sõiduteede brutopind nüüdseks üle kahe korra suurem jalakäijatele mõeldud brutopinnast ning enamikus linnaosades on need pinnad kaks korda suuremad eluhoonete omadest. Lihtsas eesti keeles tähendab see, et autodel on Tallinnas kaks korda rohkem ruumi kui inimestel, kes liiguvad ilma autota – näiteks ühistranspordiga, jala, jalgratta või kergliikuriga. Linnaruumis on seega selge eelis suurema sissetulekuga inimestel, kes saavad endale isiklikku sõiduautot lubada.