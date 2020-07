Flora võidutses, Trans kurvastas, Paide rõõmustas

Tänavune vutipeatükk säärase lõpuga aga polnud, sest oma pitseri vajutas kohtumisele Flora keskkaitsja Henrik Pürg, kes 73. minutil nurgalöögist tulnud palli uhke õhulennuga Transi võrku saatis. Tagalamehel oli ka avapoolajal standardolukordades mitu head võimalust, kuid siis lendas nahkkera alati napilt väravast mööda. «Sentimeeter siit ja sentimeeter sealt, aga lõpuks oli see sentimeeter õiges kohas!» sõnas päevakangelane uhkelt pärast matši. «Oleks me oma võimalused ära löönud, olnuks meil kõvasti kergem päev. Seda me ei teinud, aga lõpuks tegime ikkagi oma ära.»