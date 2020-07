5. juuli 1940: valimisetendus algab

Stalini kava Balti riikide annekteerimiseks nägi ette idamaiselt silmakirjalikku näitemängu nende vabatahtlikust ühinemisest Nõukogude Liiduga. See pidi petma maailma, aga esimeses etapis isegi 1940. aasta suvel Moskva teenistusse asunud riigireetureid, nn juunikommuniste. Mõnd ilmselt pettiski. Nii kinnitasid marionetliku Varese valitsuse liikmed juuni lõpupäevil korduvalt, et Eesti sisemine elukorraldus (talud, eraomand, ettevõtlusvabadus jms) ei muutu ning et mingist Nõukogude Liiduga ühinemisest pole juttugi. Pika Hermanni tornis lehvis taas sinimustvalge lipp (selle olid üliagarad riigipöörajad 21. juunil korraks punalipuga asendanud) ja nii see pidanuks justkui jäämagi.