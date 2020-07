Peatoimetaja Mart Raudsaar: ajakirjandus ei ole kohus

Sel päeval, kui kuulsin, et ilmunud on Aivar Mäed ahistajana kirjeldav lugu, ütlesin hommikusel toimetuse koosolekul Postimehe ajakirjanikele, et me ei peaks selle narratiiviga ummisjalu kaasa jooksma, vaid peame olema suutelised allikate juttu kontrollima ning rääkima allikaile tuginedes loo uuesti, mis siis kas kinnitab või muudab varem­öeldut.

Tänases Postimehes see lugu ilmub. Siin kõneleb suur hulk allikaid ning enamik neist oma nime ja näoga. Selle loo ilmumist niisugusel kujul on püütud advokaatide abil takistada ning pole kahtlust, et seda avaldades võtame mitmes mõttes riski. Kuid just seetõttu on minu meelest tegemist selle aasta ühe olulisema looga, kuna Aivar Mäe juhtum on tõstatanud suure hulga ajakirjanduse jaoks tähtsaid küsimusi, mida ei tohi jätta küsimata ajakirjanduse kvaliteedi ja lõppkokkuvõttes ka Eesti ühiskonna vaimse tervise huvides.

Esiteks ja kõige olulisemana, kas ajakirjandus on oma töös võrdne kohtu või politseiga? Ajakirjanik Anna Teele Orav väidab 3. juulil Eesti Päevalehes ilmunud intervjuu küsimuses, et ajakirjandus on politsei ja kohtuga võrdväärne foorum selliste, st väidetavate ahistamisjuhtumite lahendamiseks. Selline seisukoht pole mitte üksnes väär, vaid põhiseadusvastane. Kohtud on oma töös eraldiseisva institutsioonina sõltumatud ning oma pädevusvaldkonnas suveräänsed.

Teiseks, kas Eestis kui õigusriigis kehtib endiselt süütuse presumptsioon? See tähendab, et süüdistatav ei pea tõestama enda õigsust, vaid süüdistajad peavad suutma tõestada tema süüdiolekut. Minu meelest võiks kehtida. Ometi aga oleme kummalises olukorras, kus Aivar Mäe on avalikkuses juba ette süüdi mõistetud. Veelgi enam: loo avaldanud väljaanne toetub anonüümsetele allikatele ega pea tõestama justnagu midagi, samas kui meie oleme oma lugu ette valmistades juba pidanud murdma juriidilisi piike.

Miski siin ei klapi. Kes on siis see nõrgem pool?