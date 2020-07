Estoonlased lahkavad Aivar Mäed tabanud süüdistuste tagamaid

Põhjus, miks Männilaan ära minna otsustas, seisnes tema sõnul selles, et ta pidi tegema ka oma vahetu ülemuse, turundusjuht Siret Campbelli tööd. Ta ütles selle ülemusele otse välja. Järgmisel päeval, meenutab Männilaan, oli ülemus talle teiste ees öelnud, et talle ei meeldinud tema sõnavõtt.

Too lahkarvamus kolm päeva hiljem Männilaane lahkumisavaldusega päädiski. «Sain aru, et minu jaoks kohta pole,» meenutab ta. Mis siis, et direktor Mäe oli püüdnud naisi lepitada, et ärgu kembelgu, vaid tehku tööd.