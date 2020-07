Riigikogu koguneb arutama töölubade pikendamist

Kuigi Isamaa parlamendiliikmed kogunevad fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul seisukohta kujundama täna hommikul, avaldas erakonna juht Helir-Valdor Seeder nagu Sibulgi lootust, et valitsus lahendab tööjõupuuduse opositsiooni eelnõust paremini. Tema sõnul on eelnõu ettepanek vormiline ning tööjõuprobleemi tervikuna lahendamise asemel aitab see vaid üksikuid ettevõtjaid.

«Hooajatöötajad, kes peaksid siia tulema, ju enne märtsi viirusepiirangute kehtestamist siin ei olnud. Nii et töölubade pikendamine ei lahenda hooajatööliste puudust,» sõnas Seeder ning tõi esile, et paljud võõrtöölised on juba lahkunud, kuna on arvestanud, et tohivad olla 31. juulini. Paljudel neist ei ole võimalik Eestisse naasta.